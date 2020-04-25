Jeotermal serada yetiştirilen ilk güller koronavirüs savaşçılarına dağıtıldı - AFYONKARAHİSAR

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Hüdai Kaplıcaları'ndaki özel bir jeotermal serada topraksız tarımla deneme amaçlı yetiştirilen kırmızı güllerin ilk hasadı yapıldı.Firma yetkilileri, hasadını yaptıkları ilk güllerin, Kovid-19 salgının da mücadele eden sağlık çalışanları ile polis ve jandarma ekiplerine dağıtılmasına karar verdi.İşletme Müdürü Fahri Güldalı, ilçe devlet hastanesi ile polis ve jandarma ekiplerinin görev yaptıkları yerleri ziyaret ederek, gülleri hediye etti.Güldalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını dolayısıyla ilçemizde görev yapan sağlık personeli, jandarma ve polisimize seramızda topraksız tarım ile yetiştirdiğimiz güllerden takdim ettik. Bu salgın bütün dünya ülkelerini etkiledi. Bu mücadelede canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımız ile güvenlik güçlerimizin her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.