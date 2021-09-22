Jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek

AA

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Demirci, Turgutlu, Kula, Salihli, Yunusemre ve Alaşehir ilçelerinde bulunan 7 jeotermal kaynak arama sahası, 7 Ekim'de açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 83 bin lira ile 278 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, saat 10.00'da Manisa'da Şehzadeler Belediyesi encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.