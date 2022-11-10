Jenny Hval’i 16 Kasım’da Babylon'da

Folk, caz, spoken word ve elektronik müzik türlerini derinlikli vokaliyle harmanladığı sound’uyla birlikte etkileyici ve provokatif söz yazımıyla ortaya çıkan alışılagelmişin dışında müzikal üretimler yapan Jenny Hval, 16 Kasım’da Babylon sahnesinde İstanbullu müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Kendi ismiyle solo çalışmalarına 2011’deki çıkış albümü “Viscera” ile başlayan Jenny Hval, iki sene sonra yayımladığı “Innocence Is Kinky” albümüyle dikkatleri iyice üzerine çekti. Atmosferik ve rüyalı seslerden, noise ve indie rock’ı birleştirdiği tarzlara evrilen müzisyen, 2015’te Sacred Bones etiketi taşıyan “Apocalypse, Girl” albümünde 60’ların Norveçli caz vokallerinden etkilendi. Takip eden albümlerini ağırlıklı caz etkisinde ortaya çıkaran Jenny Hval, enstrümantal ve elektronik ögeleri de müziğine ekledi. 2016 senesinde yayımladığı albümü “Blood Bitch”; 70’lerin korku ve gerilim filmleri, Hval’in geçmiş tur deneyimleri ve evi Norveç’in gotik ve metal sahnelerinden ilhamla ortaya çıktı. Dinleyicilerin ve eleştirmenlerin beğenisini toplayan “Blood Bitch”i takiben 2019’da “The Practice of Love” albümünü paylaştı. Birçok sanatçıyla iş birliği yapan ve farklı projeleri olan müzisyenin, Håvard Volden ile deneysel müzik projesi olan Lost Girls; çıkış albümü “Menneskekollektivet”i 2021’de yayımladı. 4AD etiketiyle 2022’de çıkan son albümü “Classic Objects”, Jenny Hval’in pop anlayışını yansıtıyor. Pandeminin getirdiği izolasyon, sanatçının kendisine odaklanarak “yalnızca ben” konseptiyle yazdığı, hayata dair yalın hikayelerini anlatıyor. Albüm resmedildiğinde; Hval’in geçmişinden gelen ve özlemini duyduğu mekanların yanı sıra rüyaların, halüsinasyonların, ölümün ve sanatın onu götürebileceği gelecekteki hayali mekanları da içinde barındıran bir harita ortaya çıkıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!