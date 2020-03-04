Glamour dergisine konuşan Latin yıldız, “Para, libidonuzu yükseltir mi?” sorusuna gülerek, “Birçok şey libidomu yükseltir ama para bunlardan biri değil. Fakat severim. Beni harekete geçirir mi bilemem ancak bazı şeyleri kolaylaştırdığı kesin” şeklinde konuştu.