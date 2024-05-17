Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

Birlikte görüntü vermedikleri için ayrılacakları söylentilerinin üstüne bir de 54 yaşındaki Jennifer Lopez, ilişki koçu Lenna Marsak tarafından oluşturulan ve 'dürüstlük ve saygının' olmadığı bir ilişkinin zorluklarını ele alan sosyal medya gönderisini beğendi. Gönderide, "dürüstlükten ve duygusal güvenlikten yoksun biriyle sağlıklı bir ilişki kuramazsınız" ifadesi dikkat çekti.