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        Haberler Bilgi Magazin Jennifer Lopez Türkiye konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konser biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

        Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi: Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konserleri ne zaman, biletler satışa çıktı mı?

        Jennifer Lopez Türkiye konserleri için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi kapsamında Türkiye'de iki konser verecek. Konser takvimine göre Lopez, Antalya ve İstanbul'da sevenleriyle bir araya gelecek. Peki, Jennifer Lopez Türkiye konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konser biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, 2025 Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 15:41 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:42
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        • 1

          Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi ve bilet fiyatları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi kapsamında Türkiye'de iki konser verecek. Dünya turnesinin konser tarihlerini sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, temmuz ayında Antalya ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Peki, Jennifer Lopez İstanbul ve Antalya konserleri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, biletler satışa çıktı mı? İşte, 2025 Jennifer Lopez Türkiye konserleri hakkında detaylar...

        • 2

          JENNİFER LOPEZ TÜRKİYE KONSERLERİ NE ZAMAN?

          Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, uzun bir aradan sonra Türkiye'deki sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

          Son albümü 'This Is Me… Now' ile müzik listelerinde zirveye yerleşen Lopez, merakla beklenen 'JLO Live In 2025' dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek.

          Turnesine; 1 Temmuz’da Türkiye’den başlayacak olan Jennifer Lopez, ilk konserini Antalya’da verecek. Lopez, daha sonra; 4 Temmuz’da İstanbul Yenikapı Festival Park sahnesinde sahneye çıkacak.

          Jennifer Lopez'in sosyal medya hesabından duyurduğu turne takvimine göre; Türkiye konserlerinin ardından Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde de hayranlarıyla buluşacak. Lopez, 13 Temmuz'da Madrid'de, 15 Temmuz'da Barselona'da ve 20 Temmuz'da Budapeşte'de de sahne alarak dünya turnesine devam edecek.

        • 3

          JENNİFER LOPEZ ANLTA VE İSTANBUL KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Jennifer Lopez’in "JLO Live In 2025" adlı dünya turnesi kapsamında Antalya ve İstanbul'da vereceği konserlerin biletleri henüz satışa çıkmadı.

          Biletlerin satışa çıkacağı tarih hakkında açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        • 4

          JENNİFER LOPEZ ANLTA VE İSTANBUL KONSERLERİNİN BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Jennifer Lopez Antalya ve İstanbul konserlerinin bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Bilet fiyatları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

          Jennifer Lopez, İstanbul'daki ilk konserini "Dance Again" turnesi kapsamında 2012'de vermişti. İstanbul'da tek konser vermeyi planlayan sanatçı, yoğun talep üzerine konser sayısını 3'e çıkarmıştı.

        • 5

          JENNİFER LOPEZ KONSER TAKVİMİ (JLO Live In 2025)

          1 Temmuz: Antalya

          4 Temmuz: İstanbul

          13 Temmuz: Madrid

          15 Temmuz: Barselona

          20 Temmuz: Budapeşte

          1 Ağustos: Kazakistan

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