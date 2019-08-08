08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA'nın haberine göre; Latin müziğin önde gelen isimlerinden Lopez, "It's My Party" adlı dünya turnesi kapsamında konser verdiği Antalya'da şarkıları ve danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Belek Turizm Bölgesi'ndeki otelde iki gece konaklayan sanatçı, kendisine sunulan Türk mutfağından lezzetleri de tattı. Lopez'in, yemeklerini otel misafirleriyle ana restoranda yediği belirtildi.
"SANATÇI 230 PARÇA BAVULLA GELDİ"
Jennifer Lopez'in konakladığı ve konser verdiği otelin Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, konsere yaklaşık bir yıl hazırlandıklarını ve son altı ayın çok yoğun geçtiğini söyledi.
Sanatçının beklediklerinden daha kalabalık bir ekiple Antalya'ya geldiğini ifade eden Üstertuna, "Sadece kendi ekipleri 90 kişiydi, bavullar ve ekipmanlar 10 tırdı. Bunun yanında teknik ekip, Türkiye'den de ayarladığımız ekibi düşünürsek 230 kişilik bir ekiple konsere hazırlandık. Bir de otel çalışanlarımız vardı. Minimum 520 kişi bu iş için çalıştı, hummalı bir hazırlık oldu. Sanatçı 230 parça bavulla geldi. İçinde kendisinin yanı sıra dansçılarının da kostümleri bulunuyordu" diye konuştu.
"SÜTLACI ÇOK BEĞENDİ"
Sanatçının yurt dışından özel su gibi bazı istekleri olduğunu, bunları da temin ettiklerini vurgulayan Üstertuna, sözlerini şöyle tamamladı:
Genel olarak misafire sunduğumuz Türk lezzetlerini sanatçı için de hazırladık. Yemeklerin çok kremalı ve çok acı olmaması yönünde talepte bulundu. Hemen hemen tüm lezzetleri tattı. Özellikle kahvaltıda bal kaymak, ahududu reçelini ve çırpılmış yumurtayı çok sevdi. Öğlen ve akşam yemeklerinde ıstakoz, karides gibi deniz mahsullerinden örnekler sunduk. Sütlaç ikram ettik, çok beğendi, tekrar istedi. Sütlaç ile ilgili nasıl yapıldığı, içinde nelerin olduğu yönünde sorular sordu.
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