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Jennifer Lopez'den yıllar sonra gelen Shakira itirafı! "Onunla sahne almak..." - Magazin Haberleri

Jennifer Lopez: Shakira ile sahne almak dünyanın en kötü fikriydi

2020 yılında Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile beraber "Super Bowl" devre arasında performans sergileyen Jennifer Lopez, konuyla alakalı konuştu. Ünlü yıldız, genelde tek bir sanatçının çıktığı gösteriye iki kişi olarak çıkmaktan mutlu olmadığı ifade etti

11.06.2022 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Jennifer Lopez’in 2020 yılında Shakira ile gerçekleştirdiği "Super Bowl" devre arası şovunu konu alan "Halftime" belgeseli izleyiciyle buluştu.

  • Shakira ve Lopez'in aynı sahneyi paylaşması, yakın tarihini en akılda kalan devre arası şovlarından biri olarak tarihe geçmiş ve izleyiciler arasında büyük beğeni toplamıştı.

    Epik bir görsel şölene sahne olan "Super Bowl" şovu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Lopez, Shakira ile beraber sahne almaktan mutlu olmadığını dile getirdi.

  • Shakira ile beraber sahneye çıkacağı duyurulduğunda Lopez, bu konuyla ilgili memnuniyetsizliğini hiç dile getirmemişti. Ancak ünlü şarkıcı, Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) yöneticilerine, normalde bir sanatçının yaptığı "Super Bowl" gösterisini neden iki kadının yapmasını istedikleri sorguladı.

  • "BU ÖMRÜMDE DUYDUĞUM EN KÖTÜ FİKİR!"

    Belgeselde, sahneyi Shakira ile paylaşacağı için setinin daha kısa olacağını öğrenen Jennifer Lopez, "Super Bowl" gösterisini neden iki kadının yapmasını istediklerini sorgulayarak, Ulusal Futbol Ligi’nden yetkililere, "Bu ömrümde duyduğum en kötü fikir!" dedi.

  • "MESAJIMIZI ŞARKI SÖYLEYEREK DİLE GETİRMELİYİZ"

    Şarkıcı, şovun yöneticileriyle konuşurken, "Altı dakikamız var ve her şarkıdan 30 saniye çalacağız ama mutlaka söylememiz gereken şarkılar var. Bu şov bir dans şölenine dönüşmeyecek. Mesajımızı şarkı söyleyerek dile getirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

    "Super Bowl"un yıllardır yapmak istediği ve üzerinde çalıştığı bir gösteri olduğunu belirten Lopez, her ne kadar gönülsüz de olsa profesyonel davranarak Shakira ile sahneye çıktı.

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