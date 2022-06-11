"MESAJIMIZI ŞARKI SÖYLEYEREK DİLE GETİRMELİYİZ"

Şarkıcı, şovun yöneticileriyle konuşurken, "Altı dakikamız var ve her şarkıdan 30 saniye çalacağız ama mutlaka söylememiz gereken şarkılar var. Bu şov bir dans şölenine dönüşmeyecek. Mesajımızı şarkı söyleyerek dile getirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

"Super Bowl"un yıllardır yapmak istediği ve üzerinde çalıştığı bir gösteri olduğunu belirten Lopez, her ne kadar gönülsüz de olsa profesyonel davranarak Shakira ile sahneye çıktı.