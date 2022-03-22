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Jennifer Lopez: Selena Quintanilla Perez'i canlandırmak bir onur!

Jennifer Lopez'den duygulandıran 'Selena Quintanilla Perez' paylaşımı

1995 yılında yaşamını yitiren şarkıcı Selena Quintanilla Perez'in hayatı, 1997'de 'Selena' adlı filme konu olmuştu. Filmde Perez'i canlandıran ünlü yıldız Jennifer Lopez, yapımın 25. yıl dönümüne özel duygusal bir yazı kaleme aldı

22.03.2022 - 18:12 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 90'lı yılların 'En İyi Latin Sanatçısı' ve 'On Yılın En Çok Satan Latin Sanatçısı" olarak anılan şarkıcı Selena Quintanilla Perez (23), 31 Mart 1995'te hayran kulübünün başkanı olan Yolanda Saldivar tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata veda etmişti.

  • Ünlü yıldızın hayatı, ölümünden iki yıl sonra 'Selena' adı ile beyazperdeye aktarılmıştı. Filmde Selena Quintanilla Perez'i ise o dönemde kariyerinin henüz başında olan şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez canlandırmıştı. 

  • Lopez, kendisinin de hayatında önemli bir yer tutan 'Selena' adlı filmin 25'inci yıl dönümü için duygusal bir yazı kaleme aldı. 

  • "ONUN MİRASINI ONURLANDIRIYORUZ"

    Jennifer Lopez, "Ne kadar önemli bir gün. Selena'nın 25. yılını kutluyoruz. Bugün Selena'nın müziğini ve mirasını onurlandırıyoruz." dedi.

    52 yaşındaki Lopez, daha sonra "Bu filmin benim için anlamı çok büyük. Selena ve ailesi benim için çok şey ifade ediyor." diye yazdı. Filmde Selena'yı canlandırdığı için çok mutlu hissettiğini de sözlerine ekleyen ünlü şarkıcı, o dönemi hiç unutmayacağını, filmin içerdiği sihrin bir parçası olmanın her sanatçı için onur olarak kabul edileceğini belirtti.

  • Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Gregory Nava'nın üstlendiği 'Selena' adlı film, 21 Mart 1997'de gösterime girmişti. Filmde Lopez'in yanı sıra; Edward James Olmos, Constance Marie, Jon Seda ve Jackie Guerra da rol almıştı. Jennifer Lopez'in sinema dünyasında hızlı bir yükselişe geçmesini sağlayan film, 1995'te henüz 23 yaşındayken öldürülen Selena Quintanilla Perez'in hayat öyküsünden kesitler sunuyordu.

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