"ONUN MİRASINI ONURLANDIRIYORUZ"

Jennifer Lopez, "Ne kadar önemli bir gün. Selena'nın 25. yılını kutluyoruz. Bugün Selena'nın müziğini ve mirasını onurlandırıyoruz." dedi.

52 yaşındaki Lopez, daha sonra "Bu filmin benim için anlamı çok büyük. Selena ve ailesi benim için çok şey ifade ediyor." diye yazdı. Filmde Selena'yı canlandırdığı için çok mutlu hissettiğini de sözlerine ekleyen ünlü şarkıcı, o dönemi hiç unutmayacağını, filmin içerdiği sihrin bir parçası olmanın her sanatçı için onur olarak kabul edileceğini belirtti.