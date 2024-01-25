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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez, Paris Moda Haftası'nda dikkatleri üzerine çekti - Magazin haberleri

        Jennifer Lopez, Paris Moda Haftası'nda dikkatleri üzerine çekti

        Jennifer Lopez, her zaman olduğu gibi Paris Moda Haftası'nda da iddiasını ortaya koydu. JLO, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri yine üzerine çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:51
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        • 1

          Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, yaklaşık 22 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikâh masasına taşımıştı. Yaklaşık iki yıldır birlikteliğiyle gündemde olan JLO, Paris Moda Haftası'na katıldı.

        • 2

          54 yaşındaki iki çocuk annesi Jennifer Lopez, modacı Elie Saab'ın yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileyi izlemeye giderken onun imzasını taşıyan bir kıyafet giydi.

        • 3

          Defilenin yapıldığı binanın kapısının önüne gelen Jennifer Lopez'i kalabalık bir fotoğrafçı ordusu sardı.

        • 4

          Defileye yanında kocası Ben Affleck olmadan yalnız başına giden Jennifer Lopez, koleksiyonu ön sıradan izledi. Konuklar, podyumdaki modellerin yanı sıra dikkatlerinin bir bölümünü de ünlü yıldıza yöneltti.

        • 5

          Öte yandan Jennifer Lopez'in üzerindeki elbise, yıllar önce bir Grammy töreninde giydiği ve akıllara kazınan o yeşil elbiseyi akıllara getirdi.

        • 6

          Gösteri dünyasının ikonik elbiseleri arasında yerini alan bu kıyafeti ayrıca Google'ın görsel arama hizmetinin de doğmasına neden oldu.

          O günlerde Google'da yazılım mühendisi olarak çalışan Eric Schmidt; "İnternette bir şeyin bu kadar çok aratılması ilk kez karşılaştığımız bir durumdu. Belki de ilk internet fenomeni buydu. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Sonuç olarak insanların Jennifer Lopez’in o elbise içindeki fotoğraflarını aradıklarını anladık ve Google’da görsel arama hizmeti böylelikle doğmuş oldu" demişti.

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