Jennifer Lopez: Onunla olmak çok daha güzel hissetmemi sağlıyor

"ÇOK DAHA GÜZEL HİSSETMEMİ SAĞLIYOR"



Konuyla ilgili açıklama yapan Lopez, "Kendimi daha da rahatlamış ve konforlu hissediyorum. Bu da kendimi başka biriyle hissettiğimden çok daha güzel hissetmemi sağlıyor" dedi.