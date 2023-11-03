Jennifer Lopez: Onunla olmak çok daha güzel hissetmemi sağlıyor
Jennifer Lopez, eşi Ben Affleck'le birlikte olmanın kendisini daha önce hissetmediği kadar güzel hissettirdiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, ayrıca, "Hayatımın her parçasını pişmanlık duymadan sevdiğim bir aşamadayım" dedi
- 1
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikâh masasına taşımıştı.
- 2
Mutlu birliktelikleri süren çiftten Lopez, eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 'Vogue'a konuşan Jennifer Lopez, Affleck’le birlikte olmanın kendisini daha önce hissetmediği kadar güzel hissettirdiğini dile getirdi.
- 3
"ÇOK DAHA GÜZEL HİSSETMEMİ SAĞLIYOR"
Konuyla ilgili açıklama yapan Lopez, "Kendimi daha da rahatlamış ve konforlu hissediyorum. Bu da kendimi başka biriyle hissettiğimden çok daha güzel hissetmemi sağlıyor" dedi.
-
- 4
Ünlü şarkıcı, ayrıca, "Hayatımın her parçasını pişmanlık duymadan sevdiğim bir aşamadayım" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: AP, Reuters