Fernandez, bir keresinde Lopez’e pilav servis ettiğini ve şarkıcının bundan memnun kalmadığını görünce herkesin tabaklarını ayrı ayrı hazırlamaya karar verdiğini de anlattı.

Fernandez 50 yaşındaki şarkıcının oldukça güçlü bir iradeye sahip olduğunu da açıklamıştı. Şef, "Çok çalışkan biri. Aklını bir şeye koyduğunda hemen başarması inanılmaz. Sağlıklı bir şey istediğinde ona bağlı kalacaktır." ifadelerini kullanmıştı.