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Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

Jennifer Lopez'in yaz modu

Oscar ödüllü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar nişanlanan şarkıcı Jennifer Lopez, sezonu açtı. Bikinisiyle objektif karşısına geçen ünlü yıldız, fotoğraflarını "Yaz modu aktif!" notuyla yayınladı 

01.06.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü oyuncu Ben Affleck ile yeniden alevlenen ve evliliğe giden ilişkisiyle gündemde olan şarkıcı Jennifer Lopez, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.

  • HAVUZ BAŞI ŞIKLIĞI

    Emme ve Maximilian adında iki çocuğu olan 52 yaşındaki şarkıcı, havuz başında siyah bikinisiyle objektif karşısında poz verdi. Üzerine kelebek desenleri olan siyah bir kaftan giyen Lopez, kombinini güneş gözlükleri ve yüksek topuklu terlikleriyle tamamladı.

  • "YAZ MODU AKTİF!"

    Çekildiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşan Jennifer Lopez, gönderisine "Yaz modu aktif!" ifadelerini not düştü. Verdiği pozlarla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Lopez'e binlerce yorum geldi. 

  • "BİR İNSAN NASIL OLUR DA DEĞİŞMEZ?"

    Jennifer Lopez'in takipçileri, ağırlıklı olarak onun aradan geçen yıllara rağmen hiç değişmediğini vurgulayan yorumlar yaptı. Birçok hemcinsi de ünlü şarkıcının yıllara direnmesinin, formunu ve enerjisini korumasının kendilerine ilham verdiğini yazdı.

  • 'BOTOKS' ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

    Kendine ait bir kozmetik markasının da sahibi olan Jennifer Lopez, geçtiğimiz yıl bazı hemcinsleri tarafından "yüzüne botoks yaptırıp kendi kremlerinin işe yaradığı yalanını" söylemekle suçlamıştı. Lopez, bu eleştirilere "Ben kimseyi yargılamıyorum. Eğer botoks ya da enjeksiyon yaptırmak istiyorsanız, bunda sorun yok. Ama insanların benim hakkında (cilt kremlerini kast ederek) bunların işe yaradığına inandırmaya çalışıyor' demesini istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı. 

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