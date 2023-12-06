Jennifer Lopez'in uygun fiyatlı ve şaşırtıcı güzellik sırrı

NE OLURSA OLSUN GÜNEŞTEN UZAK DURUYOR

Lopez "İnsanlar beni bronz tenli ve her zaman güneşte duran biri gibi düşünüyor. Ama gerçek şu ki çok fazla güneşte kalmıyorum." Lopez güneşte durmak yerine bronzlaştırıcıları tercih ediyor ve her gün güneş koruyucu sürdüğünü söylüyor.