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        Haberler Magazin Jennifer Lopez'in uygun fiyatlı ve şaşırtıcı güzellik sırrı

        Jennifer Lopez'in uygun fiyatlı ve şaşırtıcı güzellik sırrı

        Sıfır makyaj ve hiçbir filtre kullanmadan güzellik rutinini paylaşan Jennifer Lopez, uyguladığı güzellik ipuçlarından söz etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:28
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        • 1

          Lopez bu yıl düzenlenen Met Gala gecesinden hemen önce Instagram'da "Benimle hazırlan" videosunu paylaştı. Milyonlarca takipçisine tamamen doğal görünümünü gösteren Jennifer Lopez güzellik rutiniyle ilgili ipuçlar verdi.

        • 2

          NE OLURSA OLSUN GÜNEŞTEN UZAK DURUYOR

          Lopez "İnsanlar beni bronz tenli ve her zaman güneşte duran biri gibi düşünüyor. Ama gerçek şu ki çok fazla güneşte kalmıyorum." Lopez güneşte durmak yerine bronzlaştırıcıları tercih ediyor ve her gün güneş koruyucu sürdüğünü söylüyor.

        • 3

          HER ZAMAN PAHALI ÜRÜNLER KULLANMIYOR

          Lopez ayrıca Met Gala'ya hazırlanırken takma kirpik olarak çok pahalı ürünler kullanmayı tercih etmedi. Onun yerine ünlü yıldız 8 dolara eczanelerde satılan bir kirpik kullandı.

          Kaynak: Brightside

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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