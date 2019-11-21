"HAYATI BOYUNCA HAYALİNİ KURDU"



Dünyaca ünlü eski beyzbolcu, "Jennifer eylül ayından beri hazırlanıyor. Bu onun hayatı boyunca hayalini kurduğu bir şeydi. Birkaç kez çok yaklaşmıştı ama gerçekleşeceğini öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı" dedi.