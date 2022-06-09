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Jennifer Lopez'in şeffaf tercihi - Dünyadan Magazin Haberleri

Jennifer Lopez'in şeffaf tercihi

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, kariyerini konu alan "Jennifer Lopez: Halftime" adlı belgeselin Tribeca Film Festivali kapsamında New York'ta yapılan galasına katıldı. 52 yaşındaki yıldız, gece için tercih ettiği şeffaf panelleri bulunan siyah elbisesiyle dikkat çekti

09.06.2022 - 14:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oscar ödüllü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar evlilik yolunda ilk adımı atan Jennifer Lopez, dün akşam kariyerini konu alan "Jennifer Lopez: Halftime" adlı belgeselin Tribeca Film Festivali kapsamında New York'ta yapılan galasında boy gösterdi. 

  • Lopez, o gece için bacaklarının iki yanı ve üst kısmının bir bölümü transparan ayrıntılar içeren siyah bir gece elbisesi giymeyi tercih etti. 52 yaşındaki yıldız, görünümünü siyah ve gümüş rengi pırıltılı yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı.

  • BEN AFFLECK'İN VERDİĞİ NİŞAN YÜZÜĞÜ PARMAĞINDA

    Jennifer Lopez, Ben Affleck'in evlilik teklifi sırasında kendisine taktığı 8 buçuk karatlık elmas nişan yüzüğünü de eksik etmedi.

  • BELGESEL, KARİYERİNE ODAKLANIYOR

    "Jennifer Lopez: Halftime" adlı bu belgesel, bir dijital yayın platformu için çekildi. Yönetmenliğini Amanda Mitchell'ın üstlendiği belgesel, Lopez'in kariyerini konu aldı ama ağırlıklı olarak ABD'nin en önemli spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl'un devre arasındaki sahne şovuna odaklandı.

  • PARTİDE BEYAZLARA BÜRÜNDÜ

    Gala için bu iddialı siyah elbiseyi giyen Lopez, gösterimin ardından düzenlenen parti için ise beyaz bir takım seçti.

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