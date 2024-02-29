Jennifer Lopez'in, özel hayatı hakkında dikkat çeken gerçekler

"BÜYÜRKEN BANA SEVİLDİĞİMİ HİSSETTİRECEK BİRİLERİNİ ARADIM"

Jennifer Lopez, aynı programda çocukluğuna dair dokunaklı itiraflarda da bulundu. Bir çocuk olarak 'narsist' diye tanımladığı annesi ve onlarla çok fazla vakit geçirmeyen babasından yeteri kadar sevgi görmediğini anlattı.

Jennifer Lopez; "Büyürken bana sevildiğimi hissettirecek birilerini aradım" dedi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: Ben ortanca çocuktum. Dünyaya gelen ilk çocuk değildim, bebek de değildim. Bu ikisinin ortasında kaybolmuş gibi oluyorsunuz.