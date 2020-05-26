Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki maskeli adamı görenler şoke olmuştu. Günlerce konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü.

Kimse ne olduğunu hala anlayamamışken, şarkıcıya yakın bir arkadaşı People dergisine konuştu ve orada sadece zoom'dan görünen bir adamın olduğunu söyledi.

Yakın kaynağın dediğine göre, Jennifer selfie çekerken, Alex de perdenin arkasında Zoom toplantısı yapıyordu. O sırada konuştuğu kişilerden biri elini ağzına götürünce, perdenin aralık kısmından görünen görüntü yanlış anlaşılmalara neden oldu.