The Wrap'ta yer alan habere göre açılan dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:



"Davalılar filmin yapımı ve davacının filmdeki tasviri için Barbash’ten rıza ve feragat alma girişiminde bulundu. Ancak Barbash gizlilik haklarından feragat etmeyi ve rıza vermeyi reddetti. Yine de yetki ve/veya rızalarının olmayışını bariz bir umursamazlıkla karşılayan sanıklar Barbash’in tasviri ve karakterini film ve tanıtımı için sömürmeye devam etti. Sanıkların filmi tanıtımı ve pazarlamasının direkt ve planlı bir sonucu olarak Barbash’in ismi, gösterime girmeden çok önce filmin medyadaki görünürlüğünün merkezine oturdu. Sanıklar hayali bir karakter oluşturarak veya farklı karakterleri birleştirerek J.LO’nun karakterini yeni ve kurgusal bir karakter yaparak Barbash’in haklarını korumaya özen göstermedi. Bunun yerine sistematik bir çaba sarf ederek J.LO’nun, Barbash’i oynadığının bilinmesini sağladılar.”