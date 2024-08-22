Jennifer Lopez'in Ben Affleck'e boşanma davası açması sonrası eski nişanlısı Alex Rodriguez'den mesaj
Jennifer Lopez'in iki yıllık eşi Ben Affleck'e boşanma davası açmasının ardından eski nişanlısı Alex Rodriguez'den manidar bir mesaj geldi
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Jennifer Lopez'in, Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden başladığı ve evliliğe götürdüğü ilişkisini resmen bitirmek üzere salı günü mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Hemen ardından eski nişanlısı Alex Rodriguez'den manidar bir sosyal medya paylaşımı geldi.
49 yaşındaki eski beyzbolcu Rodriguez, "Ya öyle ya da böyle gidersin, yönü belirleyen de sen olursun" şeklinde mesaj paylaştı.
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Rodriguez ile 55 yaşındaki Lopez, ilişkilerine 2017'de başlamış ve iki yıl sonrasında da nişanlanmıştı. Çift, ilişkisini Nisan 2021'de noktalamıştı.
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İkili o dönemde yaptıkları ortak açıklamada, "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuzun farkına vardık ve öyle kalmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Birbirimiz ve birbirimizin çocukları için en iyisini diliyoruz” demişti.
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Aynı yıl Lopez, 2002 ve 2004 yılları arasında nişanlı olduğu eski aşkı Ben Affleck'e dönmüştü.
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52 yaşındaki Affleck, Nisan 2022'de Lopez'e evlenme teklif etmiş ve ikili, o yılın temmuz ayında Las Vegas'ta evlenmişti.