BALAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ünlü çift, balayı sırasında bir başka mutlu olayı daha kutladı. İkili, 24 Temmuz'da 53. yaşına giren Lopez'in doğum günü için Eyfel Kulesi manzaralı bir restoranda yemek yedi. İşte o kutlama sırasında da çift arasındaki romantizm doruk noktasına çıktı. İddialara göre; Ben Affleck, öylesine büyük bir aşk ve mutlulukla dolup taştı ki duygularına hakim olamayıp gözyaşlarına boğuldu.

Jennifer Lopez de elini eşinin yanağına koyarak gözyaşlarını sildi, sonra da başını tutup göğsüne yasladı ve Affleck'i sakinleştirmeye çalıştı.