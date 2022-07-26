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Jennifer Lopez ile Paris'e giden Ben Affleck balayında gözyaşlarına boğuldu - Magazin haberleri

Ben Affleck balayında gözyaşlarına boğuldu

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 20 yıl önce sonlandırdıkları birlikteliklerine bir şans daha verip geçtiğimiz hafta ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Lopez ile Paris'e giden Affleck, balayında gözyaşlarına hakim olamadı

26.07.2022 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak anılan şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü aktör Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Yıllar sonra yeniden ilişkilerine bir şans daha tanıyan ikili, aşklarını bu kez geçtiğimiz hafta nikah masasına taşımıştı.

  • Evlilik işlemlerini Las Vegas Nevada'ya bağlı Clark County'de gerçekleştiren Lopez ve Affleck, sürpriz nikahın ardından, balayı tatili için soluğu Paris'te aldı.

    Ünlü çifte, Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları, Violet ile Seraphina ve Jennifer Lopez'in ikizlerinden Emme de eşlik ediyor. 

  • Jennifer Lopez ve Ben Affleck, çıktıkları tatilden kelimenin tam anlamıyla defalarca kez "genç aşıklar" gibi görüntülendi. Birbirlerinin ellerini bir an bile bırakmayan Lopez ve Affleck, sokaklarda sarmaş dolaş gezerken, banklarda oturup öpüşürken objektiflere yansıdı. Çift, bir başka deyişle "aşk şehri" olarak anılan Paris'in tam olarak hakkını verdi.

  • BALAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Ünlü çift, balayı sırasında bir başka mutlu olayı daha kutladı. İkili, 24 Temmuz'da 53. yaşına giren Lopez'in doğum günü için Eyfel Kulesi manzaralı bir restoranda yemek yedi. İşte o kutlama sırasında da çift arasındaki romantizm doruk noktasına çıktı. İddialara göre; Ben Affleck, öylesine büyük bir aşk ve mutlulukla dolup taştı ki duygularına hakim olamayıp gözyaşlarına boğuldu.

    Jennifer Lopez de elini eşinin yanağına koyarak gözyaşlarını sildi, sonra da başını tutup göğsüne yasladı ve Affleck'i sakinleştirmeye çalıştı.

  • DÖNÜŞTE DÜĞÜN VAR

    ABD basınındaki iddialara göre; Ben Affleck ile Jennifer Lopez, ülkelerine döndükten sonra düğün yapacak. Üstelik bu kutlama, yıllar önce ilk nişanlandıklarında düğün mekanı olarak belirledikleri malikanede olacak. 

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