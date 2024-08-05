17 yıl sonra 2021'de ilişkilerine kaldıkları yerden yenide başlayan, 2022'de evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck ikilisinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Çiftin ayrıldığı, evlerini ayırdığı, hatta birlikte aldıkları ve birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkardıkları konuşuldu. Kiralık bir evde oturan Ben Affleck'in kendine yeni bir ev aldığı da konuşulanlar arasındaydı.