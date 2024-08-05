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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan Ben Affleck'ten imaj değişikliği - Magazin haberleri

        Jennifer Lopez'le boşanma aşamasında olduğu konuşulan Ben Affleck'ten imaj değişikliği

        Jennifer Lopez ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan Ben Affleck, imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu; saçlarını kısalttı, sakallarını kesti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:54
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        • 1

          17 yıl sonra 2021'de ilişkilerine kaldıkları yerden yenide başlayan, 2022'de evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck ikilisinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

          Çiftin ayrıldığı, evlerini ayırdığı, hatta birlikte aldıkları ve birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkardıkları konuşuldu. Kiralık bir evde oturan Ben Affleck'in kendine yeni bir ev aldığı da konuşulanlar arasındaydı.

        • 2

          Çift, uzun zamandır hep ayrı ayrı görüntüleniyor. Ben Affleck'in son görüntüsünde imaj değişikliği dikkat çekti.

        • 3

          Saçlarını kısaltan ve sakallarını kestiren 51 yaşındaki Ben Affleck, deri mont ve güneş gözlüğüyle her zamankinden farklı görünüyordu.

        • 4

          Alyansının parmağında olmadığı görülen Ben Affleck, motosikletine binip Los Angeles sokaklarında kayboldu.

        • 5

          Boşanma davası açtıkları iddia edilen Ben Affleck ile Jennifer Lopez, henüz ayrılık haberlerini doğrulamadı. Ancak çift, temmuz ayı başında ikinci evlilik yıl dönümleri için bir kutlama yapmadı.

        • 6

          Jennifer Lopez, 55'inci doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla 'Bridgerton' temalı bir parti yaparak kutladı. Herkesin geçmiş yüzyıldan kalma gibi görünen kıyafetleri giydiği partide Ben Affleck yoktu.

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          Jennifer Lopez'in ailesi ve arkadaşlarıyla verdiği doğum günü öğle yemeğine de yine Ben Affleck gitmedi. Aynı gün Affleck, çalışma ofisine giderken görüntülendi.

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          Tüm bu yan yana gelmeyişler, ayrılık iddialarını arkasının kesilmemesine yol açıyor.

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