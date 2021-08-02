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Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in tatili duygusal bitti - Magazin haberleri

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in tatili duygusal bitti

Bir dönem 'Bennifer' olarak anılan ve 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 130 milyon dolarlık mega yatla çıktıkları tatil sona erdi. Gemi çalışanlarıyla vedalaşan Lopez'in samimi halleri objektiflere yansıdı

02.08.2021 - 17:24 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Jennifer Lopez (52) ile Alex Rodriguez, yaklaşık dört ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerini noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck'e (48) geri dönmüştü.

  • Aşkları tam gaz devam eden ve artık ilişkilerini başlarda olduğu gibi gözlerden uzak yaşamayan çiftin İtalya tatili sona erdi. Geçmişte olduğu gibi yeniden 'Beffiner' adıyla anılmaya başlayan ve gittikleri yerlerde aşk dolu görüntüler sergileyen ikili, önceki gün objektiflere yansıdı.

  • 130 milyon dolarlık mega yatla çıktıkları Saint-Tropez tatili biterken, Lopez, yolculuk boyunca kendilerine eşlik eden çalışanlara veda etti. Jennifer Lopez'in tatilde yakın ilişki kurdukları çalışanlarla duygusal vedalaşması dikkat çekti.

  • Görevliler ünlü şarkıcıyı uğurlarken bazıları hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Sevenlerinin isteğini geri çevirmeyen Lopez, vedalaşmasını tamamlamasının ardından otomobiline bindi.

  • YAŞ GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

    Jennifer Lopez, 24 Temmuz'da 52. yaşına girmişti. Sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını verdiği konuşulan Lopez, Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı. Eski aşkıyla yeniden bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaşan Lopez'in bu hareketi evlilik dedikodularını daha da güçlendirmişti.

    BU NASIL 52?

    Doğum gününden bikinli fotoğraflarını da paylaşan Jennifer Lopez'in adeta zamana meydan okuyan vücudu sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcının takipçileri, "Bu nasıl 52?" ve "Yaşlanmak bilmiyor" gibi övgüler yağdıran yorumlar yapmıştı.

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