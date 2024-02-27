Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in sokak romantizmi
Aşklarına yıllar yeniden şans tanıdıktan sonra 2022'de dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck tutkulu birlikteliklerini sokaklara taşıdı. Ünlü çift, Los Angeles'ta romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı
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Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü aktör Ben Affleck, magazin dünyasının gözde çifti ve 'Bennifer' olarak anılırken 2004'te sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikâh masasına taşımıştı.
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Adeta ikinci baharlarını yaşayan ünlü çift, önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi. Bir restoranda öğle yemeği yiyen ikili, arabalarına doğru giderken romantik anlar yaşadı.
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Çift, liseli aşıklar gibi öpüştü. Lopez ile Affleck o anlarda gazetecilerin objektiflerine böyle yansıdı.
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"RÜYA GİBİ"
Daha önce eşinin kendisine ilham verdiğini söyleyen Jennifer Lopez, Ben Affleck'i 'Rüya gibi' ve 'Canımın içi' sözleriyle nitelendirmişti. Şarkıcı; "Çok büyük bir duygusal geçiş oldu ve aynı zamanda tüm hayallerimiz gerçekleşti" açıklamasında bulunmuştu.
Jennifer Lopez, ardından 2022'yi; "Çocuklarımı doğurduğumdan bu yana geçirdiğim en olağanüstü yıldı" diyerek tanımlamıştı.
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Ben Affleck ile evliliğini; "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son..." ifadeleriyle nitelendiren Jennifer Lopez, set arkadaşlıklarının nasıl büyük bir aşka dönüştüğünü de anlatmıştı.
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Jennifer Lopez; "Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık. Film bitti ama ben kendimi sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum" şeklinde konuşmuştu.
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"BİRBİRİMİZ İÇİN DELİ OLDUĞUMUZUN FARKINA VARDIK"
Jennifer Lopez; "Sanırım şimdi daha fazla yaş aldık, şimdi daha açık ve net olduğumuzun farkındayız. Çünkü artık kafamızda ilişkinin bundan sonrasında neler olacağı konusunda sorular yok. 'Bakalım; nasıl olacak, göreceğiz' diye düşünmüyoruz. Şimdi 'Sen ve ben' durumundayız. Bütün yol boyunca, sonuna kadar..." demişti.
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Çift, 2001'de komedi / suç filmi 'Gigli'nin setinde tanıştı ve kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başladı. Jennifer Lopez ile Ben Affleck o yılların en gözde Hollywood çiftlerinden biriydi. İkili, bir süre sonra da nişanlandı ama 2004'te nişanı bozarak ayrılık kararı aldı.
Fotoğraflar: BACKGRID USA