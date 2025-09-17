Jennifer Lopez Hollywood'un efsanevi yönetmeni Ridley Scott ile buluştu

Jennifer Lopez, Hollywood'un en efsanevi yönetmenlerinden Ridley Scott ile görüştü. Müzikteki başarısının yanı sıra oyunculukta da kendini kanıtlayan 56 yaşındaki Lopez, Los Angeles'taki bir ofis binasında yönetmen Ridley Scott ile birlikte görüntülendi.

Jennifer Lopez, 87 yaşındaki Scott'la otoparkta ayrılırken ona sarıldı.

REKLAM advertisement1

'Gladyatör' serisinin ünlü yönetmeni Ridley Scott, yakın zamanda Jennifer Lopez'in eski eşi Ben Affleck'in oynadığı 'Son Düello' (The Last Duel) filminde yönetmenlik yaptı. Birbirlerini yıllardır tanıyan Scott ile Affleck, filmin basın turuna birlikte katıldı.

REKLAM

Jennifer Lopez'in sinema kariyerinin dönüm noktasındayken Ridley Scott ile buluşması heyecan yarattı.

Başrolde yer aldığı müzikal film 'Örümcek Kadın'ın Öpücüğü'nün vizyona girmesine sayılı gün kalmışken ve filmdeki performansıyla Oscar adaylığı beklenirken, önemli bir yönetmenle bir araya gelmesi, Lopez'in sinema kariyerinde vites yükselttiği şeklinde yorumlandı.