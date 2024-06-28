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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez eşi Ben Affleck'i ofisinde ziyaret etti - Magazin haberleri

        Jennifer Lopez eşi Ben Affleck'i ofisinde ziyaret etti

        İtalya'da tek başına tatil yaparken görülmesi, Ben Affleck ile ayrılık iddialarını kuvvetlendirirken, ünlü şarkıcı ABD'ye döndü ve soluğu Affleck'in çalışma ofisinde aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 10:23 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:25
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          Çiftin boşanacakları yönünde söylentiler devam ederken, Jennifer Lopez önceki gün eşi Ben Affleck'in ofisine giderken görüntülendi.

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          Jennifer Lopez, Affleck olmadan İtalya'nın güneyinde yaptığı tek başına seyahatin ardından Paris'e ekonomik biletle uçarak Paris Moda Haftası'nı takip etti. 400 milyon dolarlık servetin sahibi olan 54 yaşında şarkıcının ucuz biletle uçuşu tercih etmesi şaşırttı.

          Tek başına çıktığı Avrupa seyahatinin ardından Jennifer Lopez, soluğu eşi Ben Affleck'in çalışma ofisinde aldı.

        • 3

          Geçen yıl birlikte mülk satın alan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Beverly Hills'teki 60 milyon dolarlık evlerini şu sıralar sessizce boşaltmaya çalışıyor. Bu haberin ortaya çıkması da çiftin boşanacakları iddialarını kuvvetlendirdi.

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          Çifte yakın kaynaklar ayrılık iddialarını yalanlasa da 51 yaşındaki Ben Affleck'in son dönemde yalnız başına görüntü vermesi, Lopez'in tek başına tatile çıkması, ünlü çiftin evlendikten iki yıl sonra boşanmaya doğru gittikleri iddialarını destekledi.

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          Jennifer Lopez İtalya'dayken, eşi Ben Affleck de 2016 yapımı 'The Accountant'ın devam filmini çektiği Los Angeles'ta kaldı. Avrupa seyahati dönüşü eşini ziyarete giden Lopez, çalışma ofisinde hava kararınca çıktı.

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          Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasındaki ayrılık söylentileri, ünlü şarkıcının mayıs ayında tek başına katıldığı Met Gala sonrası başlamıştı.

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          O zamandan bu yana ikili, Ben Affleck'in 12 yaşındaki oğlu Samuel'in bu ayın başlarındaki mezuniyet töreni de dâhil olmak üzere yalnızca birkaç kez birlikte görüldü. Mezuniyet törenine Lopez ile Affleck ayrı ayrı geldi ve etkinlikte mesafelerini korudu.

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