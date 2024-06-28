Jennifer Lopez eşi Ben Affleck'i ofisinde ziyaret etti

O zamandan bu yana ikili, Ben Affleck'in 12 yaşındaki oğlu Samuel'in bu ayın başlarındaki mezuniyet töreni de dâhil olmak üzere yalnızca birkaç kez birlikte görüldü. Mezuniyet törenine Lopez ile Affleck ayrı ayrı geldi ve etkinlikte mesafelerini korudu.