DÜĞÜNÜN TEMASI: BEYAZ RENK

Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz ağustos ayında da Georgia'daki malikanede üç gün süren bir kutlama ile evlilik yeminlerini tekrarlamıştı. Lopez ile Affleck'in kır malikanesinde yapılan düğünün ana rengi, beyaz olarak belirlenmişti. Sadece gelin değil bütün konuklar ağırlıklı olarak beyaz giyinmişti. Her yer beyaz çiçeklerle süslenmişti. Hatta törende kullanılan piyano bile beyazdı...

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, düğün alanına yemyeşil çimenlerin üzerine serilen beyaz bir halının üzerinde yürümüştü. O sırada gelin ve damada, çiftin eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları da eşlik etmişti.