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Jennifer Lopez'den yeni düğün fotoğrafları - Magazin haberleri

Jennifer Lopez'den yeni düğün fotoğrafları

Ben Affleck ile 20 yıl önce sonlandırdığı birlikteliğine bir şans daha verip 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez, törenden şimdiye dek yayınlanmayan yeni fotoğrafları paylaştı

Giriş: 03.01.2023 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.

  • Mutlu birliktelikleri süren çiftten Jennifer Lopez, düğünden şimdiye dek yayınlamadığı yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

  • Lopez, gönderisinde "2022 şimdiye kadarki en iyi yıllardan biriydi. Gelecek yıl olacakları sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

  • DÜĞÜNÜN TEMASI: BEYAZ RENK

    Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz ağustos ayında da Georgia'daki malikanede üç gün süren bir kutlama ile evlilik yeminlerini tekrarlamıştı. Lopez ile Affleck'in kır malikanesinde yapılan düğünün ana rengi, beyaz olarak belirlenmişti. Sadece gelin değil bütün konuklar ağırlıklı olarak beyaz giyinmişti. Her yer beyaz çiçeklerle süslenmişti. Hatta törende kullanılan piyano bile beyazdı...

    Jennifer Lopez ile Ben Affleck, düğün alanına yemyeşil çimenlerin üzerine serilen beyaz bir halının üzerinde yürümüştü. O sırada gelin ve damada, çiftin eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları da eşlik etmişti.

  • GELİNLİK İÇİN 500 METREDEN FAZLA KUMAŞ KULLANILDI

    Ayrıca şarkıcının nikah töreni esnasında giydiği gelinlik için 500 metreden fazla kumaş kullanılmıştı. Lopez'in, düğünü için üç farklı gelinlik giymeyi tercih ettiği görülmüştü.

  • "YÜZÜKLERİMİZİ HAYATIMIZIN SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIZ"

    Lopez, evlendikten kısa bir süre sonra hayranlarına gönderdiği email ve blog yazısında Affleck ile evlendiğini doğrulamıştı. Lopez, Instagram'dan bir fotoğrafıyla duyurduğu evliliğine dair, "Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca..." sözlerini kaleme almıştı.

  • "TAM DA İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLDU"

    Lopez, düğünlerine dair ise şunları yazmıştı:

    Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik.

    Fotoğraflar: Splash News, Instagram

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