Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Jennifer Lopez'den sevgilisi Ben Affleck'e destek

Şarkıcı Jennifer Lopez, eski eşi Jennifer Garner hakkında yaptığı açıklama sonrası eleştirilen sevgilisi Ben Affleck'e sinirlendiği yönündeki haberleri yalanladı. Lopez, söylenenlerin aksine Affleck'e destek çıktı

20.12.2021 - 15:00 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, geçtiğimiz günlerde alkol bağımlılığının Jennifer Garner ile kötü giden evliliğinden kaynaklandığını ifade ederek eski eşini suçlamıştı. Affleck'in bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekmişti.

  • "DOĞRU DEĞİL!"

    Ünlü aktörün 17 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başladığı şarkıcı Jennifer Lopez'in de Ben Affleck'in bu sözlerinden rahatsız olduğu ileri sürülmüştü. Ancak Lopez, hakkında çıkan bu haberleri yalanladı. 52 yaşındaki şarkıcı, Affleck'e kızgın olduğu yönündeki iddialar için, "Basitçe, doğru değil!" dedi.

  • "DAHA FAZLA SAYGI DUYAMAZDIM"

    Jennifer Lopez "Ben'e bir baba, eş-ebeveyn ve insan olarak bundan daha fazla saygı duyamazdım. Ben böyle hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.

  • BEN AFFLECK NE DEMİŞTİ?

    2005-2018 yılları arasında evli kaldığı Jennifer Garner ile evliliğinden; Violet (15), Seraphina (12) ve Samuel (9) adlarında üç çocuğu bulunan Ben Affleck, geçtiğimiz haftalarda Howard Stern'in sohbet programına konuk olmuştu. 

    Garner ile evliliğini değerlendiren Affleck, "Muhtemelen birbirimizin boğazına sarılarak ilişkimizi bitirdik. Ayrılmasaydık ben hala alkol bağımlısı olurdum." ifadelerini kullanmıştı.

  • "İÇİP İÇİP KANEPEDE UYUYAKALIYORDUM"
     
    Ben Affleck, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.