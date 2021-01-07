Evlilik ile ilgili düşüncelerini ifade eden Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını dile getirmişti.

Cohen'in evlilik ile ilgili sorusunu yanıtlayan dünyaca ünlü şarkıcı, "Evet, doğal olarak bu konuyu da konuşuyoruz. Bizim yaşımızda, yani demek istiyorum ki ikimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?" şeklinde konuşmuştu.