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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez'den boşanacağı iddia edilen Ben Affleck alyansını yeniden taktı - Magazin haberleri

        Jennifer Lopez'den boşanacağı iddia edilen Ben Affleck alyansını yeniden taktı

        Jennifer Lopez ile Ben Affleck çiftinin evlilikleri üzerindeki sır perdesi aralandı. Ayrıldıkları konuşulan ikili, yan yana neşeli pozlar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:30
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          Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti, boşanacakları iddialarını yeni fotoğraflarla yalanladı.

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          Önceki gün görüntülendiğinde parmağında alyansı olmadığı fark edilen Ben Affleck, bu defa yüzüğüyle fotoğraflandı.

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          Çift, Ben Affleck'in kullandığı otomobilden, kendilerini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek poz verdi.

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          İkilinin ayrıldıkları iddiası ortaya, yedi hafta boyunca birlikte görüntülenmemelerinden dolayı atılmıştı.

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          Çiftin evlerini ayırdığı, Ben Affleck'in Los Angeles'taki 60 milyon dolarlık malikaneden başka bir eve taşındığı iddia edilmişti.

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          Cuma akşamı; 51 yaşındaki Ben Affleck, 54 yaşındaki eşi Jennifer Lopez ile ilgili söylentiler arasında ilk kez evlilik yüzüğü olmadan görüntülenmişti.

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          Otomobilinin direksiyonunda fotoğraflanan ünlü oyuncunun, sol elinin yüzük parmağında alyans olmaması dikkat çekmişti.

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          YEDİ HAFTA SONRA İLK FOTOĞRAF

          Bu alyanssız görüntü boşanma söylentilerini desteklese de çiftin yedi hafta sonra ilk kez yan yana görüntü vermesi, çiftle ilgili merakı gidermişti.

          Ben Affleck, Jennifer Garner ile evliliğinden olan 15 yaşındaki kızı Seraphina için düzenlenen bir resitale giderken alyanssız olsa da aynı etkinlikte Lopez, nikah yüzüğünü takarken görüntülenmişti.

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          Bu etkinlik, çiftin haftalar sonra ilk kez görüldüğü gün oldu. Çift, bir buçuk aydan fazla bir süre içinde halka açık bir şekilde bir araya gelişiydi.

          Söylentilere rağmen ikili, resitalde her zamanki gibi görünüyordu. Jennifer Lopez ile Affleck, etkinliğin yapıldığı salonun dışındaki bir otoparkta sohbet ederken görülmüştü. Bu sırada Lopez, elinde çiçek taşıyordu.

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          SORUN YAŞADILAR AMA AYRILMADILAR

          İlişkilerine tam 17 yıl sonra, 2021'de kaldıkları yerden devam eden ve birlikteliklerini 2022'de nikâh masasında resmileştiren Jennifer Lopez ile Ben Affleck çiftinin evliliklerinin biteceği söylentisi bir süredir ortada dolaşıyor.

          Us Weekly'e konuşan bir kaynak, çiftin evliliğinde bazı sorunlar olduğunu ama ayrılmadıklarını söylerken; "Birkaç ay önce Jennifer, iş anlaşmaları ve turne hazırlıkları yapmaya başladığında sorunları başladı" dedi.

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          MET GALA'DA TEK BAŞINA

          People'a konuşan bir kaynak da Ben Affleck'in, Jennifer Lopez'in Anneler Günü'nü kutlamadığını öne sürdü.

          Bir süredir Affleck ve Lopez farklı etkinliklerde tek başlarına görüntülenmişti. En son Lopez, bu ayın başındaki Met Gala'ya da yalnız katılmıştı.

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          Çiftin ayrılık söylentileriyle ilgili Entertainment Tonight'a konuşan başka bir kaynak ise "Farklı kişilikleri ve birlikte olmaya yeterince zaman ayıramamaları nedeniyle aralarındaki ilişkinin pek iyi olmadığı aşamalardan geçtiler. Her zaman aynı fikirde değiller. İkisinin de aileleriyle ilgilenmek ve iş sorumlulukları arasında çok fazla sorunu var ve bu onlar için çok şey ifade ediyor" demişti.

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