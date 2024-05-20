Jennifer Lopez'den boşanacağı iddia edilen Ben Affleck alyansını yeniden taktı

Bu etkinlik, çiftin haftalar sonra ilk kez görüldüğü gün oldu. Çift, bir buçuk aydan fazla bir süre içinde halka açık bir şekilde bir araya gelişiydi.

Söylentilere rağmen ikili, resitalde her zamanki gibi görünüyordu. Jennifer Lopez ile Affleck, etkinliğin yapıldığı salonun dışındaki bir otoparkta sohbet ederken görülmüştü. Bu sırada Lopez, elinde çiçek taşıyordu.