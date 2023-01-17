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Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e: Canımın içi, benim kocam rüya gibi! - Magazin haberleri

Jennifer Lopez: Canımın içi, benim kocam rüya gibi!

Ben Affleck ile 20 yıl önce sonlandırdığı birlikteliğine bir şans daha verip, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez, katıldığı programda eşini iltifat yağmuruna tuttu. İlişkilerinde 'balayı' döneminin hâlâ sürdüğünü dile getiren Lopez, "Benim kocam hayal gibi ve canımın içi..." dedi

Giriş: 17.01.2023 - 15:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.

  • "RÜYA GİBİ"

    Mutlu birliktelikleri süren çiftten Jennifer Lopez, samimi açıklamalarda bulundu. 'Today' adlı programa konuk olan ve daha önce eşinin kendisine ilham verdiğini söyleyen Lopez, yine Ben Affleck'i "rüya gibi" ve "canımın içi" sözleriyle nitelendirdi.

    Evliliği hakkında da konuşan Jennifer Lopez, Affleck için, "O rüya gibi... Benim canımın içi, çok tatlı..." şeklinde konuştu.

  • "BÜYÜK BİR DUYGUSAL GEÇİŞ OLDU"

    Lopez, ardından da Ben Affleck ile aynı eve nasıl taşındıklarını anlattı. Şarkıcı, "Bu gerçekten çok büyük bir duygusal geçiş oldu ama aynı zamanda tüm hayallerimizin gerçekleşmesiydi" açıklamasında bulundu. Jennifer Lopez, ardından 2022 yılını, "Çocuklarımı doğurduğumdan bu yana geçirdiğim en olağanüstü yıldı" diyerek tanımladı.

  • Yeni albümü 'This Is Me... Now' hakkında da konuşan Lopez, söz konusu projenin, Ben Affleck ile nişanlandıkları dönemde hazırladığı 'This Is Me'nin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti. Bu albümü hazırlarken eşi ile bir arada olduğunu belirten Jennifer Lopez, "Ne yolculuktu..." dedi.

    Ayrıca bütün hayatı boyunca 'gerçek aşk' hakkında düşündüğünü dile getiren Lopez, düşüncelerini, "Gerçek aşk var mı? İki insan bir araya geliyor ve birbirlerine 'Ne olursa olsun ben burada, senin yanında olacağım. Bunu birlikte atlatacağız' diyor" sözleriyle ifade etti.

  • "BİRBİRİMİZ İÇİN DELİ OLDUĞUMUZUN FARKINA VARDIK"

    Ünlü aktör ile evliliğini, "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son..." ifadeleriyle nitelendiren Lopez, set arkadaşlıklarının nasıl büyük bir aşka dönüştüğünü de anlattı.

    Jennifer Lopez, "Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık. Film bitti ama ben kendimi sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum" şeklinde konuştu.

  • Lopez, "Sanırım şimdi daha fazla yaş aldık, şimdi daha açık ve net olduğumuzun farkındayız. Çünkü artık kafamızda ilişkinin bundan sonrasında neler olacağı konusunda sorular yok. 'Bakalım; nasıl olacak, göreceğiz' diye düşünmüyoruz. Şimdi 'Sen ve ben' durumundayız. Bütün yol boyunca, sonuna kadar..." dedi.

    Fotoğraflar: Splash News, Instagram

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