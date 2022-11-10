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Jennifer Lopez'den 'Ben Affleck' açıklaması: Ona uygun olmadığımı düşünüyorlardı - Magazin haberleri

Jennifer Lopez: Ona uygun olmadığımı düşünüyorlardı

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 20 yıl önce sonlandırdıkları birlikteliklerine bir şans daha verip 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikah masasına oturmuştu. Düğün sonrası eşinin soyadını kullanmaya başlayan Lopez, Affleck ile birlikteliği ve evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Giriş: 10.11.2022 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez (53) ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck (50), 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.

  • Mutlu birliktelikleri süren çiftten Jennifer Lopez, Amerikan Vogue Dergisi'ne verdiği röportajda eşi Ben Affleck ile birlikteliğine dair samimi açıklamalarda bulundu.

  • "SOYADIM ARTIK 'AFFLECK"

    Lopez, "İnsanlar bana hala 'Jennifer Lopez' diyor ama resmiyette soyadım artık 'Affleck', çünkü bir artık biriz. Bundan gurur duyuyorum. Bunda bir sorun görmüyorum. Bu daha çok bir güç göstergesi gibi. Hayatımın ve kaderimin kontrolü bende ve bir kadın ve insan olarak güçlü hissediyorum" diye konuştu.

    Ünlü şarkıcı, eşinin de kendi soyadı 'Lopez'i kullanıp kullanmayacağı sorulması üzerine "Çok geleneksel bir hareket değil, romantik bir tarafı da yok" cevabını verdi.

  • "ARAMIZDAKİ ŞEY GERÇEK AŞK"

    2000’li yılların başında ayrılmaları ve 20 yıl sonra nikah masasına oturmaları hakkında da konuşan Lopez, "Aramızda gerçek aşkın var olduğuna hep inanmıştım. Hayatımdaki insanların, Ben’in benim için ne kadar özel bir insan olduğunu biliyor. Tekrar bir araya geldiğimizde, tüm o duygular yeniden gün yüzüne çıktı" dedi.

  • "İNSANLAR BENİM ONA UYGUN OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORLARDI"

    Ünlü yıldız, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "O zaman çok gençtik, çocuğumuz veya bizi bağlayan şeyler yoktu. Mutlu bir şekilde hayatımızı yaşıyorduk. Kimseden saklanma ihtiyacı duymuyorduk ama insanlar birlikte olmamızı istemiyordu. Benim ona uygun olmadığımı düşünüyorlardı. Kendimi o zaman savunmaya aldım. Keşke bu konuyla ilgili daha fazla şey söyleyebilsem."

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