JLO bikinisiyle havuz başında

HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Ben Affleck ile nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı Jennifer Lopez, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan Lopez, havuz başında siyah bikinisiyle objektif karşısında poz verdi.

"YAZ MODU AKTİF"

Üzerine kelebek desenleri olan siyah bir kaftan giyen Jennifer Lopez, kombinini güneş gözlükleri ve yüksek topuklu terlikleriyle tamamladı. Fotoğraflarını 211 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan iki çocuk annesi, gönderisine "Yaz modu aktif!" notunu düştü.

HAYATI BELGESEL OLDU

Öte yandan Jennifer Lopez'in hayatı belgesel oldu. Hem müzik hem de sinema alanında başarılarıyla adından söz ettiren sanatçı hakkında çekilen belgesel, Lopez'in kariyeri ile hayatının sonraki yarısında nasıl görüneceğine dair bir ipucu niteliği taşıyor.

14 HAZİRAN'DA YAYINLANACAK

14 Haziran'da dijital platform üzerinden yayınlanacak 'Halftime' adlı belgesel, prömiyerini 8 Haziran'da New York'taki Tribeca Film Festivali'nde yapacak.

Lopez'in "pop ikonu" olarak anılacağı belgeselde Super Bowl'a, Joe Biden'ın törenindeki performansına ve filmlerine değinilecek. Ünlü şarkıcıyı hem sanatçı hem de oyuncu olarak ele alacak belgesel, kültür üzerinde yarattığı etkiyi gözler önüne serecek.