"ARTIK DAHA BİLİNÇLİYİZ"

Ünlü şarkıcı da daha önce verdiği bir röportajda Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Lopez, "Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz." demişti.