Jennifer Lopez: Ben Affleck için endişelenmenize gerek yok

"ONUN İÇİN ENDİŞELENMENİZE GEREK YOK"



Lopez, "Ben Affleck, gayet iyi. Size sadece şunu söyleyeyim; onun için endişelenmenize gerek yok. O iyi. O mutlu. O burada, aday gösterildi" diyerek, 'Air' filminin bu yıl iki Altın Küre ödülüne aday gösterilmesine atıfta bulundu.