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Jennifer Lopez aşk yuvası arıyor: Çatıya tırmandı! - Magazin haberleri

Jennifer Lopez aşk yuvası arıyor: Çatıya tırmandı!

Bir dönem 'Bennifer' olarak anılan ve 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, "aşk yuvası" arayışına girdi. İkiliden Lopez, önceki gün Los Angeles'taki Bel Air bölgesinde, henüz inşaatı tamamlanmamış bir malikaneyi gezerken görüntülendi

20.07.2021 - 13:12 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Jennifer Lopez (51) ile Alex Rodriguez, yaklaşık dört ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı aktör Ben Affleck'e (48) geri dönmüştü.

  • Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Jennifer Lopez, sevgilisiyle yeni hayatı için ev arayışına girdi. Şarkıcı, geçtiğimiz gün Los Angeles'ın en gözde semtlerinden birinde henüz inşaatı süren bir malikaneyi gezerken objektiflere yansıdı.

  • ÇATIYA ÇIKTI

    Bel Air'deki bir eve giren Jennifer Lopez, merdivene tırmanarak evin çatısında çıktı. Rahat ve spor kıyafetler tercih ettiği görülen Lopez, görevlilerle birlikte etrafı inceledi.

  • Dünyaca ünlü yıldız, uzun süre çatıda kaldıktan sonra alt katı gezmek için merdivenlerden aşağı indi.

  • "BU KEZ ONU KAYBETMEK İSTEMİYOR"

    Sık sık paparazzilere mutluluk pozları veren aşıkların yakın zamanda birlikteliklerini evlilikle taçlandıracakları da konuşuluyor. OK! Magazine'e konuşan bir kaynak, Affleck'in bu kez Jennifer Lopez'i kaybetmek istemediğini belirtmişti.

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