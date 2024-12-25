Jennifer Lopez ailesiyle Noel tatilinde
Jennifer Lopez, ağustos ayında boşanma davası açtığı Ben Affleck'siz ilk Noel'ini ailesiyle birlikte Aspen'de geçiriyor
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Jennifer Lopez, Noel tatilini ABD'nin Colorado eyaletindeki ünlü tatil bölgesi Aspen'de geçiriyor.
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Ünlü şarkıcı, yanına 16 yaşındaki ikizlerinden biri olan Emme'yi, annesi Guadalupe Rodríguez'i, Benny Medina'yı ve başka aile üyelerini alarak Noel alışverişi yaptı.
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Marc Anthony ile evliliğinde olan kızı Emme ile kahve içerek yürüyen Lopez'in diğer ikiz çocuğu Max, Noel alışverişinde onlara katılmadı.
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Lüks bir moda markasının mağazasında alışveriş yaparken görüntülenen Lopez, karlı Aspen sokaklarında mağaza vitrinlerini ilgiyle seyretti.
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Bu, Lopez'in ağustos ayında Ben Affleck'e boşanma davası açmasından bu yana geçirdiği ilk Noel. Ancak ABD basınında çıkan haberlere göre ikili bu tatil sezonunda da birbirleri için hediye alışverişinde bulundu.