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Jennifer Lawrence: Vajinam olduğu için bir erkek kadar çok kazanamıyorum! - "Don’t Look Up" filminde Leonardo DiCaprio ile rol almıştı

Jennifer Lawrence'ın 'ayrımcılık' tepkisi

Jennifer Lawrence, "Don’t Look Up" filmindeki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio'dan 5 milyon dolar daha az kazanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bu durumdan rahatsız olduğunu söyleyen Lawrence, Hollywood'daki kadın-erkek arasındaki ücret 'eşitsizliğini' yine gündeme getirdi

07.09.2022 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio, geçen yıl yayınlanan eleştirel komedi filmi "Don’t Look Up"ta başrolleri paylaşmıştı.

  • ABD basınına yansıyan haberlere göre; filmden Lawrence 25 milyon dolar, DiCaprio ise 30 milyon dolar kazandı.

  • "BİR ADAM KADAR ÇOK KAZANAMAYACAĞIM"

    Vogue dergisine konuşan Lawrence, kendi seviyesi ve ünündeki tüm aktörlerin 'fazla ücret' aldığının farkında olunduğunu ancak aradaki farkın 'rahatsız edici' olduğunu ifade etti. Lawrence, "Ne kadar kazandığım önemli değil. Vajinam yüzünden yine de bir adam kadar çok kazanamayacağım." diyerek tepkisini dile getirdi.

  • Lawrence'ın bu söylemleri, uzun süredir tartışılan Hollywood'daki kadın-erkek arasındaki ücret  'eşitsizliğini' yine gündeme getirdi.

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