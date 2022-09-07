"BİR ADAM KADAR ÇOK KAZANAMAYACAĞIM"

Vogue dergisine konuşan Lawrence, kendi seviyesi ve ünündeki tüm aktörlerin 'fazla ücret' aldığının farkında olunduğunu ancak aradaki farkın 'rahatsız edici' olduğunu ifade etti. Lawrence, "Ne kadar kazandığım önemli değil. Vajinam yüzünden yine de bir adam kadar çok kazanamayacağım." diyerek tepkisini dile getirdi.