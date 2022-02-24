Jennifer Lawrence anne oldu

"TRAVMAM SONSUZA KADAR SÜRECEK!"

Vanity Fair'e konuşan ünlü yıldız, "Günün herhangi bir saatinde herkes benim iznim olmadan çıplak vücuduma bakabilir. Benim travmam sonsuza kadar var olacak!" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananlardan dolayı çok öfkeli olduğunu söyleyen Jennifer Lawrence, duygularını şu sözlerle anlatmıştı:

Lanet olası gezegen tarafından toplu tecavüze uğruyorum. Sanki dünyadaki her insan benim mahremimi görmüş gibi hissediyorum!