"O TANIDIĞIM EN MÜKEMMEL İNSAN"

Maroney ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Lawrence, Catt Sadler'ın podcast yayınında evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı:

Bu basit sorularla başladım, "Nasıl hissediyorum?, O hoş biri mi? Nazik biri mi?"

2013 yılında Time dergisinin 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesinde yer alan Lawrence, daha sonra da "O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan, dolayısıyla bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum" demişti.