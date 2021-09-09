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Jennifer Lawrence'dan müjdeli haber: Anne oluyorum! - Magazin haberleri

Jennifer Lawrence'dan müjdeli haber: Anne oluyorum!

2019 yılında sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney ile nikah masasına oturan Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın ilk çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Lawrence'ın temsilcisi, çiftin bebek heyecanı yaşadığını doğruladı

09.09.2021 - 12:27 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Cooke Maroney ile mutlu bir evlilik sürdüren aktris Jennifer Lawrence'tan müjdeli haber geldi. Dünyaca ünlü oyuncunun anne olacağı öğrenildi.

  • İLK BEBEK HEYECANI

    People dergisine konuşan 31 yaşındaki Amerikalı oyuncunun temsilcisi, Maroney ile Lawrence'ın ilk bebek heyecanı yaşadığını doğruladı.

  • 2019'DA EVLENDİ

    2018 yılında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Jennifer Lawrence ile sanat galerisi işletmecisi Cooke Maroney, 2019'da yakın arkadaşlarının ve aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle nikah masasına oturmuştu.

  • "O TANIDIĞIM EN MÜKEMMEL İNSAN"

    Maroney ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Lawrence, Catt Sadler'ın podcast yayınında evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı:

    Bu basit sorularla başladım, "Nasıl hissediyorum?, O hoş biri mi? Nazik biri mi?"

    2013 yılında Time dergisinin 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesinde yer alan Lawrence, daha sonra da "O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan, dolayısıyla bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum" demişti.

  • OSCAR ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

    2013'te rol aldığı 'Umut Işığım' (Silver Linings Playbook) isimli filmle 'En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Jennifer Lawrence, 2022 yılında vizyona girmesi beklenen 'Bad Blood' isimli filmde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Theranos'un kurucusu 'Elizabeth Holmes'u canlandıracak.

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