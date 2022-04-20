"GALADA BENİ KİMSE TANIMADI"

Ancak ameliyat sonucunun beklediğinden ağır olduğunu söyleyen Grey, yaşadığı bir olayı da şu sözlerle anlattı:

Burun ameliyatı geçirdikten sonra bir film galasına gittim. Oyuncu arkadaşım Michael Douglas'ın bana bakışını görünce onun beni tanımadığını fark ettim. Douglas'ın, benim kim olduğum hakkında bir fikri yoktu. Çünkü ben çok farklı görünüyordum.