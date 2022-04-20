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Jennifer Grey: Bir gecede kariyerimi kaybettim!

'İlk Aşk, İlk Dans' filmi ile yıldızı parlayan oyuncu Jennifer Grey, geçirdiği burun ameliyatının hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı. Yıllar sonra anılarını kaleme aldığı kitabında bu duruma değinen Grey, "Ben, artık ben değildim. Kimse beni tanımıyordu. Bir gecede kimliğimi de kariyerimi de kaybettim" ifadelerini kullandı

20.04.2022 - 16:25 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ülkemizde 'İlk Aşk, İlk Dans' adıyla gösterilen ve 1980'li yıllarda tüm dünyada büyük ses getiren 'Dirty Dancing' filminin yıldızı Jennifer Grey, yıllar sonra kaleme aldığı 'Out of the Corne' adlı kitapta burnuna yaptırdığı estetik için pişman olduğunu açıkladı.

  • Jennifer Grey, henüz kariyerinin başındayken yaptırdığı burun estetiğinden pişman olduğunu yıllar sonra itiraf etti.

    62 yaşındaki oyuncu, burun estetiği pişmanlığını, "Ben, artık ben değildim. Kimse beni tanımıyordu. Sanki görünmez olmuştum." sözleriyle dile getirdi.

  • 3 Mayıs'ta okurla buluşacak olan anı kitabında Grey, "İlginç olan şu ki estetik benim tüm hayatım boyunca direndiğim bir şeydi ve annem sürekli burnumu yaptırmam gerektiğini söylüyordu." diye yazdı.

  • "BİR GECEDE KİMLİĞİMİ KAYBETTİM"

    Jennifer Grey, kitap tanıtımı için People dergisine verdiği röportajda, annesi oyuncu Jo Wilder'ın estetik ısrarlarına rağmen direndiğini söyleyerek, "Yeterince iyiydim. Bunu yapmak zorunda değildim. Gerçekten hissettiğim buydu. Yeterince güzeldim." ifadelerini kullandı.

    Grey, estetik ameliyatının sonucu olarak, "Bir gecede kimliğimi ve kariyerimi kaybettim." şeklinde konuştu.

  • Jennifer Grey, ameliyat olmadan önce herkesin burnu hakkında yorum yaptığını ama Wilder'ın onu ameliyata ikna ettiğini ve bu sayede alacağı rollerde engellerle karşılaşmayacağını söylediğini belirtti.

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