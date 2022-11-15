HAYRANLARI VE ARKADAŞLARI TAZİYE DİLEKLERİ İLETTİ

Babasının ölümünün yasını tutan ünlü oyuncu 11 ayın 11’i tarihinin kendisi için her zamankinden çok daha anlam ifade ettiğini söyledi ve paylaşımını "Seni zamanın sonuna kadar seveceğim" cümlesiyle bitirdi.