Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Jennifer Aniston’ın zor günü… Jennifer Aniston’ın babası John Aniston hayatını kaybetti!

Jennifer Aniston’ın babası John Aniston hayatını kaybetti!

Ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, babası John Aniston 89 yaşında hayatını kaybetti. Hayata veda ettiğini, sosyal medya hesabından Jennifer Aniston paylaştı.

Giriş: 15.11.2022 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • "TANIDIĞIM EN GÜZEL İNSANLARDAN BİRİYDİN"

    Jennifer Aniston babası, John Aniston 1970’li ve 80’li yıllarda Days of our Lives adlı yapımda kamera karşısına geçerek adını duyurmuştu. Aniston, babasının ölümünü 11 Kasım’da sosyal medya sayfasında üzülerek paylaştı.

  • Oyuncu paylaşımında  "Tatlı babam... Johny Anthony Aniston. Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden cennete uçtuğun için minnettarım" şeklinde açıklama yaptı.

  • HAYRANLARI VE ARKADAŞLARI TAZİYE DİLEKLERİ İLETTİ

    Babasının ölümünün yasını tutan ünlü oyuncu 11 ayın 11’i tarihinin kendisi için her zamankinden çok daha anlam ifade ettiğini söyledi ve paylaşımını "Seni zamanın sonuna kadar seveceğim" cümlesiyle bitirdi.

  • Jennifer Aniston’ın arkadaşları ve hayranları çok sayıda taziye dileklerini ilettiler.

    Jennifer Aniston’ın babası John Anthony Aniston 24 Temmuz 1933 yılında Yunanistan’ın Girit adasında dünyaya gelmiştir. İki yaşındayken ailesi ile ABD’ye taşınmıştır ve adı Aniston olarak değiştirilmiştir. John Aniston’ın anne ve babası ABD’ye geldikten sonra restoran işletmeye başlamışlar.

  • John Aniston ise tiyatroya eğitimi görmüş ve orduda görev almıştır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan Aniston Days of Our Lives dizisiyle ünlenmiştir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.