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Jennifer Aniston: Ünlü olmayan biriyle aşk yaşamak istiyorum! - Magazin haberleri

Jennifer Aniston: Ünlü olmayan biriyle aşk yaşamak istiyorum!

Daha önce Brad Pitt ve Justin Theroux gibi iki Hollywood yıldızıyla evlenen oyuncu Jennifer Aniston, samimi açıklamalarda bulundu. Şu an hayatında birinin olmadığını belirten Aniston, "Artık ünlü olmayan biriyle aşk yaşamak istiyorum." dedi

16.09.2021 - 10:06 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, özel hayatıyla ilgili gelecek planlarından bahsetti. People'a konuşan Aniston, Hollywood dışından biriyle ilişkiye başlamak istediğini açıkladı.

  • "ENDÜSTRİDEN OLMASIN!"

    52 yaşındaki yıldız, ünlü biriyle ünsüz birinin ilişkisinin yürüyüp yürümeyeceğine dair soruya şu yanıtı verdi:

    Tabii ki yürür. Kesinlikle! Ben de endüstriden olmayan biriyle ilişkiye başlamayı umuyorum. Bu güzel olurdu.

    Jennifer Aniston ayrıca şu an hayatında birinin olmadığını da sözlerine ekledi.

  • "SÖYLENTİLER TUHAF!"

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda televizyon tarihinin en ünlü dizilerinden olan 'Friends'te bir dargın bir barışık aşk yaşayan 'Rachel' ve 'Ross' karakterlerini canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın gerçek hayatta da birlikte olduğu iddia edilmişti.

    Çıkan haberlerin ardından Entertainment Tonight'a konuşan Aniston, Schwimmer ile romantik bir biçimde bir araya geldiğine dair çıkan söylentileri tuhaf bulduğunu belirtmişti.

  • "O BENİM KARDEŞİM!"

    Ünlü aktris, "Hakikaten buna inanamadım. 'Gerçekten mi? O benim kardeşim!' diye düşündüm." diyerek, çıkan aşk dedikodularına son noktayı koymuştu.

  • 2 KEZ EVLENDİ

    Jennifer Aniston, ilk evliliğini 2000-2005 yılları arasında kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile yapmıştı.

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