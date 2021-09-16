"SÖYLENTİLER TUHAF!"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda televizyon tarihinin en ünlü dizilerinden olan 'Friends'te bir dargın bir barışık aşk yaşayan 'Rachel' ve 'Ross' karakterlerini canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın gerçek hayatta da birlikte olduğu iddia edilmişti.

Çıkan haberlerin ardından Entertainment Tonight'a konuşan Aniston, Schwimmer ile romantik bir biçimde bir araya geldiğine dair çıkan söylentileri tuhaf bulduğunu belirtmişti.