'Friends' dizisinin 'Rachel'ı Jennifer Aniston, Ellen DeGeneres'in programına konuk olduğunda sevilen dizideki rol arkadaşlarıyla bir proje üzerinde çalıştıklarına dair haberleri doğruladı.

BirGün'ün haberine göre, Aniston proje hakkında detay vermezken, dizinin devamının olmadığını söyledi. “Bir şeyler olmasını biz de isteriz, ancak bunun ne olduğunu henüz bilmiyoruz, yani sadece deniyoruz, bir şeyler üzerinde çalışıyoruz" diyen Aniston, DeGeneres’in detay vermesi için ısrar etmesi üzerine “Bunun büyük ihtimalle yeniden çekim olmayacağını söyleyebiliriz, belki bir film. Büyük, büyük, büyük bir film. Henüz bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda ekibin sık sık birlikte göründüğü ve Aniston’ın Instagram paylaşımını hatırlatan DeGeneres, bunun proje nedeniyle olup olmadığını sordu. Aniston, bu soruya “Bunu yaptık çünkü birbirimizi özlüyoruz” yanıtını verdi.

Aniston’ın, aynı zamanda yakın arkadaş olduğu Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer ve Matthew Perry ile birlikte göründükleri fotoğrafı paylaşması ekibin bir araya geleceği şeklinde yorumlanıyordu. Sevilen dizinin kadrosu, bu paylaşıma kadar aynı karede yer almamıştı.