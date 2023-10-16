Jennifer Aniston her gün bunu yapıyormuş! Meğer yaşına rağmen gençliğinin ve güzelliğinin sırrı bunda saklıymış

Jennifer Aniston, bir röportajda veya sosyal medya paylaşımında fitness rutini ve günlük diyetiyle ilgili en ufak bir yorumla bile sağlık ve sağlıklı yaşam trendini ateşleyebilen ünlülerden biri. Daha önce aralıklı oruç uygulamaları ve leziz smoothie tarifleriyle viral olmuş olsa da hiçbir trend, 10 yıl boyunca Friends setinde her gün yediği ve artık ikon haline gelen öğle yemeği salatası kadar büyük olmadı. Aniston'ın sağlıklı yaşam rejimine son bakışı bize bir kez daha ilham verdi.