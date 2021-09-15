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Jennifer Aniston'dan 'David Schwimmer' açıklaması: O benim kardeşim! - Magazin haberleri

Jennifer Aniston'dan 'David Schwimmer' açıklaması

Televizyon tarihinin en ünlü dizilerinden olan 'Friends'te bir dargın bir barışık aşk yaşayan 'Rachel' ve 'Ross' karakterlerini canlandıran Jennifer Aniston ve David Schwimmer'ın gerçek hayatta da birlikte olduğu iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Aniston, "O benim kardeşim!" diyerek, dedikodulara son noktayı koydu

15.09.2021 - 11:39 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Friends' oyuncularını yıllar sonra bir araya getiren özel 'Reunion' bölümünde ilk sezon çekilirken birbirlerinden hoşlandıklarını açıklayan Jennifer Aniston (52) ve David Schwimmer'ın (54) yakınlaştığı öne sürülmüştü. İddiaya göre; Schwimmer, Aniston'ı görmek için geçtiğimiz temmuz ayında New York'tan Los Angeles'a gitmişti.

  • Rol arkadaşı ile adı aşk dedikodularına karışan Jennifer Aniston, konuyla ilgili The Morning Show'un ikinci sezonunun yayımlanmasından önce Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulundu.

    Aniston, David Schwimmer ile romantik bir biçimde bir araya geldiğine dair çıkan söylentileri tuhaf bulduğunu belirtti.

  • "İNANAMADIM!"

    Ünlü aktris, "Hakikaten buna inanamadım. 'Gerçekten mi? O benim kardeşim!' diye düşündüm." diyerek, çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu.

    Jennifer Aniston, daha sonra da "Fakat yine de anlıyorum. Doğrusu bu bize fantezi ve hayallerin gerçekleşmesi için ne kadar çok beklentinin olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

  • "GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

    Geçtiğimiz haftalarda David Schwimmer'ın menajeri, ikili arasında bir ilişki olduğu dedikodularının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

    'Ross' karakterini canlandıran oyuncu, daha önce ikisinden biri her zaman bir ilişki içinde olduğu için asla bir araya gelmediklerini söylerken 'Rachel'ı oynayan Aniston da "Birbirimiz için duyduğumuz hayranlık ve sevginin hepsini 'Ross' ve 'Rachel'a aktardık." diye eklemişti.

  • 2 KEZ EVLENDİ

    Aniston, 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt, 2015-2018 yılları arasında ise yine başka bir meslektaşı olan Justin Theroux ile evlilik yaşamıştı.

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