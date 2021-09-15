"İNANAMADIM!"

Ünlü aktris, "Hakikaten buna inanamadım. 'Gerçekten mi? O benim kardeşim!' diye düşündüm." diyerek, çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu.

Jennifer Aniston, daha sonra da "Fakat yine de anlıyorum. Doğrusu bu bize fantezi ve hayallerin gerçekleşmesi için ne kadar çok beklentinin olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.