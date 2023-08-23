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        Haberler Dünyadan Jennifer Aniston: Çok yalnız hissediyordum - Magazin haberleri

        Jennifer Aniston: Çok yalnız hissediyordum 

        Brad Pitt ile 5, Justin Theroux ile 3 yıl evli kalan Jennifer Aniston, samimi bir itirafta bulundu. Ebeveynlerinin boşanmasının ilişkileri üzerinde etkisi olduğunu itiraf eden Aniston, "Çok yalnız hissediyordum" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 17:59 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:59
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        • 1

          1994'te izleyiciyle buluşan, Emmy ödüllü dizi 'Friends' adlı dizide canlandırdığı 'Rachel' karakteriyle ünlenen Jennifer Aniston, ilişkilere dair samimi açıklamalarda bulundu.

        • 2

          2000 - 2005 arasında Brad Pitt, 2015 - 2018 arasında ise Justin Theroux ile evlilik gerçekleştiren Jennifer Aniston, ebeveynlerinin boşanmasının ilişkileri üzerinde etkisi olduğunu itiraf etti.

        • 3

          "ÇOK YALNIZ HİSSEDİYORDUM"

          Jennifer Aniston, "Romantik bir ilişkinin içinde olmak benim için her zaman çok zor. Sanıyorum çok yalnız hissediyordum" dedi.

        • 4

          "YALNIZ OLMAK HER ZAMAN ÇOK DAHA KOLAYDI"

          Henüz 9 yaşındayken anne ve babası boşanan Jennifer Aniston, "Sanırım ailemin ilişkisini görünce 'Bunu ben de yaşamak istiyorum' demedim" ifadelerini kullandı.

          Jennifer Aniston, "Bir ilişkideyken olduğun kişiden veya ihtiyaçlarından taviz verme fikrini sevmiyordum bu nedenle ilişkileri nasıl yürüteceğimi bilmiyordum. Yalnız olmak her zaman çok daha kolaydı" dedi.

        • 5

          Jennifer Aniston'a kiminle uyuduğu sorulduğunda ise "Köpeğim. Uyuduğum tek kişi köpeğim" yanıtını verdi.

          Öte yandan Jennifer Aniston'un annesi Nancy Dow ve babası John Aniston 1965 ile 1980 yılları arasında evli kalmıştı.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

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