"AŞI OLMAYANLARIN SARILMA ŞANSI YOK"

Aniston, "Her gün test yaptırmadığımıza göre bilgi vermenin ahlaki ve profesyonel olarak zorunluluk olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bu bir aldatmaca. Çünkü herkes kendi görüşünü haklı görüyor ama pek çok görüşün korku ve propaganda dışında bir dayanağı yok.