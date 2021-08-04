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Jennifer Aniston: Aşı olmayan arkadaşlarımla görüşmüyorum - Magazin haberleri

Jennifer Aniston: Aşı olmayan arkadaşlarımla görüşmüyorum

Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston, koronavirüs aşısı olmayı reddeden ya da aşı olup, olmadığını açıklamayan arkadaşlarıyla görüşmeyi kestiğini açıkladı. Aniston, "Bu insanlar gerçekleri dinlemiyor. Bu gerçekten utanç verici." ifadelerini kullandı

04.08.2021 - 12:26 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir döneme damga vuran 'Friends' dizisinin yıldızı Jennifer Aniston (52), dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve aşı hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

  • "UTANÇ VERİCİ"

    InStyle dergisine konuşan Aniston, aşı durumları nedeniyle bazı arkadaşlarıyla irtibatı kesmek zorunda kaldığını anlattı.

    "Hala aşı karşıtı olan büyük bir grup var." diyen Amerikalı oyuncu, "Ya da bu insanlar gerçekleri dinlemiyor. Bu gerçekten utanç verici." şeklinde konuştu.

  • Jennifer Aniston, "Her hafta görüştüğüm bazı insanlarla, aşıyı reddettikleri ya da aşı olup olmadıklarını açıklamadıkları için görüşmeyi kestim. Talihsizlikti..." ifadelerini kullandı.

  • "AŞI OLMAYANLARIN SARILMA ŞANSI YOK"

    Aniston, "Her gün test yaptırmadığımıza göre bilgi vermenin ahlaki ve profesyonel olarak zorunluluk olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    Bu bir aldatmaca. Çünkü herkes kendi görüşünü haklı görüyor ama pek çok görüşün korku ve propaganda dışında bir dayanağı yok.

  • İKİ EVLİLİK YAPTI

    Öte yandan özel hayatıyla da çok konuşulan Jennifer Aniston, kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile 2000'de nikah masasına oturmuştu. Aniston ve Pitt, 5 yıllık evliliklerini 2005 yılında sonlandırmıştı.

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