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Jennifer Aniston 20 senedir uykusuz! - Magazin Haberleri

Jennifer Aniston 20 senedir uykusuz!

Ünlü aktris Jennifer Aniston, 30’lu yaşlarından beri uykusuzluk hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı

18.04.2022 - 15:14 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • ABD'li oyuncu Jennifer Aniston (53), sık sık insomnia (uykusuzluk) nöbetlerine girdiğini ve bu rahatsızlığıyla 20 seneden fazladır mücadele ettiğini söyledi.

    53 yaşındaki Aniston, 30'lu yaşlarının başındayken uykusuzluk çektiğini ve o dönem bunun çok ciddi bir durum olmadığını belirtti.

  • "YENİLMEZ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYORSUNUZ"

    "Uyku yoksunluğunun etkilerini daha gençken pek fark etmiyorsunuz çünkü yenilmez olduğunuzu düşünüyorsunuz." diyen oyuncu, bu konu hakkında endişelendikçe daha da uyuyamadığını fark ettiğini ifade etti.

  • "GEÇMİŞTE UYURGEZERLİK YAPARDIM"

    Geçmişte uyurgezer olduğunu belirten Jennifer Aniston, uykusuzluğun giderek beyin fonksiyonlarını ve vücudunu etkilediğini de belirtti. Ünlü isim, konuyla alakalı, "Geçmişte uyurgezerlik yapardım, ev alarmı beni uyandırırdı." şeklinde konuştu.

  • Beslenme, egzersiz ve uykunun sağlığın en önemli üç faktörü olduğunu belirten Aniston, vücut saatine uyum sağlamanın önemine vurgu yaptı.

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