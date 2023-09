Los Angeles Times'a verdiği röportajda Cox, Friends setinde on yıl geçirmenin nasıl bir şey olduğuna dair bazı ayrıntıları paylaştı. Şovun hayranları, başrol oyuncularının ne kadar yakın olduğunu daha fazla kıskanamazlarsa, bu detay sizi çılgına çevirecek: Cox, Aniston ve Lisa Kudrow her gün öğle yemeğini birlikte yiyorlardı, dedi Cox. Üstelik aslında her gün aynı salatayı yiyorlardı. Bu, Aniston'ın bulduğu, bildiğiniz ve (umarız) sevdiğiniz klasik bir salataya doyurucu bir Akdeniz havası katan bir tarifti.